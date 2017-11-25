Хайнкес: "Некоторые говорят, что мы уже выиграли чемпионат, но слишком рано такое заявлять"

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Хайнкес: "Некоторые говорят, что мы уже выиграли чемпионат, но слишком рано такое заявлять"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал лидерство команды в чемпионате.

"Такой клуб, как "Бавария", всегда стремится выигрывать титулы, я всегда об этом говорил. Но в чемпионате 34 игры, так что пока можно только прогнозировать. Я не буду участвовать в этих спекуляциях. Некоторые говорят, что мы уже выиграли чемпионат, но слишком рано такое заявлять. Позади нас идут очень хорошие команды" - приводит слова Хайнкеса Lequipe.

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