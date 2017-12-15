Хайнкес: "Никакой речи о досрочном возвращении Санчеша в "Баварию" не идет"

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Хайнкес: "Никакой речи о досрочном возвращении Санчеша в "Баварию" не идет"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес опроверг информацию о том, что полузащитник Ренату Санчеш может досрочно вернуться из аренды в "Суонси".

"В последние недели я постоянно на связи со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Мы с нем регулярно обсуждаем наших игроков, которые находятся в аренде. Санчеш недавно также говорил с Хасаном, но никакой речи о его досрочном возвращении не идет. Ренату является большим талантом, но кроме этого необходим ежедневный труд, умение адаптироваться к коллективу о командной работе", - приводит слова Хайнкеса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб "Суонси" недоволен игрой 20-летнего Санчеша и готов вернуть его "Баварии" уже в январе.

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