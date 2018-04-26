Хайнкес: "Никогда не видел, чтобы у нас было так много моментов в полуфинале"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес остался недоволен реализацией голевых моментов своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"У нас было очень много моментов. Это было странно - я никогда не видел, чтобы у нас было так много моментов в полуфинале, особенно против такой команды, как "Реал Мадрид". Мы просто недостаточно хладнокровно действовали в завершении атак, подарив "Реалу" его голы", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес надеется взять реванш у "Реала" в ответном матче. | soccernews.ru