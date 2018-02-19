Хайнкес оценил игру Роналду и Неймара в очном матче "Реала" и ПСЖ

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Хайнкес оценил игру Роналду и Неймара в очном матче "Реала" и ПСЖГлавный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес оценил игру форвардов мадридского "Реала" Криштиану Роналду и французского ПСЖ Неймара в очном матче их команд в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Роналду сыграл лучше Неймара? Я думаю, что это немного поверхностное мнение. Интересно иногда слышать экспертов в телевизоре, которые подводят итоги матчам. Зачастую они обсуждают победителя... Но, конечно же, Роналду наделен необычайными навыками. В некоторых случаях ему немного везет, учитывая его голы коленом и животом", - цитирует наставника чемпионов Германии goal.com.

Напомним, Хайнкес считает, что ПСЖ играл лучше "Реала". | soccernews.ru

комментарии
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Сравнил епта,Роналдо легенда мирового футбола ему 33 и он ещё показывает неплохой уровень игры,Неймар моложе естественно характеристики намного выше ,хотелось бы посмотреть на Неймара в 32-33 года.

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