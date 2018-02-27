Хайнкес оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов

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Хайнкес оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес оценил шансы своей команды на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Думаю, сейчас у нас команда значительно лучше, чем в сезоне 2012/13. Есть больше альтернатив. Но мы не можем гарантировать, что выиграем Лигу Чемпионов в этом сезоне. Конкуренция намного сильнее, чем тогда. Есть, например, пять английских команд, которые в последние годы потратили, возможно, три миллиарда евро" - цитирует 72-летнего специалиста Bild.

Напомним, что в сезоне 2012/13 "Бавария" под руководством Хайнкеса оформила требл. В текущем розыгрыше ЛЧ мюнхенцы практически гарантировали себе путёвку в четвертьфинал, обыграв в первом матче 1/8 финала "Бешикташ" со счётом 5:0. 

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