Хайнкес: "Очень рад, что не пропустили, я этого и требовал от команды"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал ничью своей команды с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Я очень рад, что мы не пропустили, потому что именно это я требовал от своей команды. В таких играх необходимо сохранить свои ворота в неприкосновенности. Для нас сегодня было достаточно ничьей 0:0.

Мы не позволяли себе взволноваться и нервничать. У "Севильи" были хорошие моменты, но иногда нужно просто сыграть "на ноль". Кроме того, ни один из наших игроков не будет дисквалифицирован на первый полуфинал. Это было очень важно для меня сегодня вечером.", - цитирует наставника чемпиона Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по игре дал и Монтелла. | soccernews.ru