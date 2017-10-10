Хайнкес: "Передо мной стоит сложная задача"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес: "Передо мной стоит сложная задача"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес оценил сложность ситуации в мюнхенском клубе.

"Передо мной стоит сложная задача. Команда в режиме перестройки, мы потеряли лучшего вратаря мира в лице Мануэля Нойера, Франк Рибери тоже травмирован. Томас Мюллер не показывает свой лучший футбол, а Джером Боатенг не Джером Боатенг образца сезона 2012/13. То же самое относится и к Давиду Алабе, который пока не набрал лучшую форму после травмы" - цитирует 72-летнего специалиста ESPN.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года.

Не пропустите: Хайнкес: "Хамес может рассчитывать на полную мою поддержку". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов