Хайнкес: "Передо мной стоит сложная задача"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес оценил сложность ситуации в мюнхенском клубе.

"Передо мной стоит сложная задача. Команда в режиме перестройки, мы потеряли лучшего вратаря мира в лице Мануэля Нойера, Франк Рибери тоже травмирован. Томас Мюллер не показывает свой лучший футбол, а Джером Боатенг не Джером Боатенг образца сезона 2012/13. То же самое относится и к Давиду Алабе, который пока не набрал лучшую форму после травмы" - цитирует 72-летнего специалиста ESPN.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года.

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