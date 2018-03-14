Хайнкес - первый тренер в истории Лиги Чемпионов, одержавший 11 побед подряд в турнире

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" в гостях победила "Бешикташ" со счетом 3:1.

Эта победа стала 11-й подряд в турнире для наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса и это является рекордом.

Эта серия включает в себя шесть побед в этом сезоне, а также пять выигранных встреч в сезоне 2012/13.

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