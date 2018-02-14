Хайнкес: "Победа в Лиге Чемпионов – большая цель для "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о том, как команда настраивается на матчи Лиги Чемпионов против "Бешикташа".

"Для нас сила в командной игре, а не в отдельных суперзвёздах. Победы одерживает не коллектив, имеющий в своих рядах лучшего в мире футболиста, успехи достигаются командной игрой. Лига чемпионов – турнир, имеющий большое значение для ведущих команд Европы. Полагаю, что со старта сезона "Бавария" усовершенствовала свою игру. Наша команда очень мотивирована на успех в Лиге чемпионов. Победа в Лиге Чемпионов – большая цель для "Баварии", - сказал наставник.

Первая игра состоится 20 февраля на поле мюнхенцев, ответная – 14 марта.

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