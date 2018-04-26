Хайнкес: "Подарили сопернику два гола, но у нас есть еще 90 минут"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес подвел итог первому полуфинальному матчу Лиги Чемпионов, в котором его команда уступила мадридскому "Реалу".

"Мы должны иметь дело с неудачами. На таком высоком уровне нельзя сзади так ошибаться, нам нужно быть более хладнокровными при реализации наших моментов. Чего нам не хватало? Мы не забивали, было тяжело восполнить потери Роббена и Боатенга. После этого мы пропустили очень глупый гол. Оба пропущенных мяча были подарками с нашей стороны. Мы же создали серию действительно хороших моментов, но не смогли реализовать их. Мы не сдаемся, есть еще 90 минут", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, игру также прокомментировал Зидан. | soccernews.ru