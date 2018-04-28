Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Айнтрахтом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии матча 32-го тура немецкой Бундеслиги против "Айнтрахта".

"Хотим продлить свою победную серию в Бундеслиге. Однако легко не будет. "Айнтрахт" амбициозен и хочет попасть в Лигу Европы. Они играют с правильным настроем, тактически грамотны и очень хороши в единоборствах. Я совершенно не переживаю по поводу травмированных игроков. Я полностью доверяю тем, кто готов играть. Мы компенсируем все потери командным духом, самоотдачей и страстью" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Бавария" – "Айнтрахт" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

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