Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Айнтрахтом"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии матча 32-го тура немецкой Бундеслиги против "Айнтрахта".
"Хотим продлить свою победную серию в Бундеслиге. Однако легко не будет. "Айнтрахт" амбициозен и хочет попасть в Лигу Европы. Они играют с правильным настроем, тактически грамотны и очень хороши в единоборствах. Я совершенно не переживаю по поводу травмированных игроков. Я полностью доверяю тем, кто готов играть. Мы компенсируем все потери командным духом, самоотдачей и страстью" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.
Напомним, что матч "Бавария" – "Айнтрахт" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|81
|2
|Шальке
|32
|57
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|32
|51
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|46
|8
|Штутгарт
|32
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|44
|10
|Герта
|32
|43
|11
|Аугсбург
|32
|41
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Фрайбург
|32
|33
|15
|Вольфсбург
|32
|30
|16
|Майнц 05
|31
|30
|17
|Гамбург
|32
|28
|18
|Кельн
|32
|22