Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Гамбургом"

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Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Гамбургом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии матча девятого тура немецкой Бундеслиги против "Гамбурга".

"Гамбург" играет хорошо. Их результаты не отображают реальной картины. Мы едем к ним с уважением. Мы должны продемонстрировать в гостях сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, но не более того. "Бавария" провела два матча "на ноль", но у соперников всё равно были моменты. Нам не хватает стабильности. Мы должны улучшить игру в обороне, а также добавить в согласованности при движении вперёд и назад. Поэтому нужно работать, работать и ещё раз работать" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Гамбург" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. 

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