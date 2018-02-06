Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Падерборном"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против "Падерборна".

"Мы должны отнестись к сопернику со всей серьёзностью. Я считаю, что это будет настоящая кубковая битва. В матчах с "Баварией" все команды пытаются прыгнуть выше головы. Мы должны постараться не допустить этого. Так, как мы это сделали в Майнце. Я проведу с командой соответствующий разговор. "Падерборн" играет в очень хороший атакующий футбол, они хорошо организованы, агрессивны, много передвигаются. Они поднимутся во вторую Бундеслигу и смогут там закрепиться. Я в этом абсолютно уверен" - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Падерборн" – "Бавария" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru