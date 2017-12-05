Хайнкес поделился ожиданиями от матча с ПСЖ

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Хайнкес поделился ожиданиями от матча с ПСЖ

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился мыслями перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Было бы неправильно декларировать, что мы играем на победу в группе. Речь идёт о престиже. Мы хотим забыть о первом матче. Я уверен, что мы не только покажем правильный настрой, но и отличную игру одного из лучших клубов Европы. Это будет матч на равных" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Бавария" - ПСЖ состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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