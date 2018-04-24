Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал предстоящую игру против "Реала".

"В этом полуфинале сойдутся две команды с богатой историей выступлений в Лиге Чемпионов. Здесь нет фаворита. Да, "Реал", выиграл две последних ЛЧ, в этом у них есть преимущество, но мы в замечательной форме. Мы добились успеха в Бундеслиге, мы вышли в финал Кубка и хотим добавить к этому финал Лиги Чемпионов.

Криштиану? Он проводит уникальную карьеру. Конечно, когда ты анализируешь игру "Реала", ты принимаешь во внимание такого футболиста. Но в Лиге Чемпионов побеждает более однородная команда. В конце концов, у нас есть Левандовски, который забил 39 голов.

Я не беспокоюсь по поводу Куйперса. У меня всегда получается с ними ладить. Я объективно отношусь к работе арбитров. Это полуфинал, здесь лучшие судьи. Я полностью в нем уверен" - приводит слова Хайнкеса Marca.

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