Хайнкес подтвердил, что ему предложили возглавить "Баварию"

Известный немецкий тренер Юпп Хайнкес подтвердил, что руководство "Баварии" предлагает ему возглавить команду до завершения текущего сезона.

"Ясности пока нет. Я должен сначала всё проанализировать. Четыре с половиной года прошло после моего ухода из "Баварии". Футбол изменился. Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты" - цитирует 72-летнего специалиста немецкая пресса.

Не пропустите: Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в "Баварии". | http://soccernews.ru