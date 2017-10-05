Хайнкес подтвердил, что ему предложили возглавить "Баварию"

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Хайнкес подтвердил, что ему предложили возглавить "Баварию"

Известный немецкий тренер Юпп Хайнкес подтвердил, что руководство "Баварии" предлагает ему возглавить команду до завершения текущего сезона.

"Ясности пока нет. Я должен сначала всё проанализировать. Четыре с половиной года прошло после моего ухода из "Баварии". Футбол изменился. Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты" - цитирует 72-летнего специалиста немецкая пресса.

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