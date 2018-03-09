Хайнкес подтвердил интерес "Баварии" к Малкому

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал об интересе мюнхенского клуба к бразильскому вингеру "Бордо" Малкому.

"Я не так много знаю об этом игроке, но он точно находится в списке нашей скаутской службы во главе с Хасаном Салихамиджичем, как и многие другие футболисты" - сказал Хайнкес.

В этом сезоне 21-летний Малком сыграл за "Бордо" 28 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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