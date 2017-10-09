Хайнкес похвалил Анчелотти

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Хайнкес похвалил АнчелоттиНовоиспеченный главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес похвалил своего предшественника Карло Анчелотти.

"Анчелотти - отличный тренер и джентльмен. Я восхищался той работой, которую он проделал в мадридском "Реале", - приводит слова 72-летнего специалиста, который вернулся к работе после четырехгодичного отдыха, fichajes.com.

Напомним, Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию". | soccernews.ru

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