Хайнкес похвалил Анчелотти

Новоиспеченный главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес похвалил своего предшественника Карло Анчелотти.

" Анчелотти - отличный тренер и джентльмен. Я восхищался той работой, которую он проделал в мадридском "Реале ", - приводит слова 72-летнего специалиста, который вернулся к работе после четырехгодичного отдыха, fichajes.com.

Напомним, Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию". | soccernews.ru