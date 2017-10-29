Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"

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Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал игру хавбека Хамеса Родригеса в матче с "РБ Лейпцигом" (2:0).

"Хамес провел отличную игру. Он совершил много технико-тактических действий, сыграв очень креативно. Но я тренер, всегда требующий большего, так что прибавлять нужно не только ему, но и всей команде.

Нам еще предстоит поработать над тактическими схемами и стандартами, поскольку из-за плотного календаря пока не довелось нормально потренироваться" - приводит слова Хайнкеса Four Four Two.

Смотрите также обзор матча "Бавария" - "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

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