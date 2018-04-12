Хайнкес: "Полуфинальные игры будут напряженными"

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Хайнкес: "Полуфинальные игры будут напряженными"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

"Все видели вчера в Манчестере и Риме, что все может случиться. Нельзя недооценивать ни одну из команд, которая квалифицировалась в полуфинал. Конечно, мы амбициозны и хотим достичь финала.

Ни один тренер не имеет предпочтений по сопернику в полуфинале. Посмотрите, что случилось вчера с "Барселоной". Игры будут напряженными", - цитирует наставника чемпиона Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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