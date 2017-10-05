Хайнкес поставил условие "Баварии"

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Хайнкес поставил условие "Баварии"

Кандидат на пост главного тренера "Баварии" Юпп Хайнкес поставил условие руководству мюнхенского клуба.

Как сообщает немецкая пресса, 72-летний специалист хочет видеть в своём тренерском штабе бывшего помощника Петера Херманна.

Впрочем, Херманн сейчас успешно работает в "Фортуне" из Дюссельдорфа. Поэтому "Баварии" в случае приглашения Хайнкеса придётся ещё потратиться на компенсацию за его экс-ассистента.

Не пропустите: Хайнкес подтвердил, что ему предложили возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru

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