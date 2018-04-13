Хайнкес прокомментировал будущее назначение Ковача на пост тренера "Баварии"

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Хайнкес прокомментировал будущее назначение Ковача на пост тренера "Баварии"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес поделился мнением о будущем тренере мюнхенского клуба.

"Я не раз говорил, что Нико Ковач превосходно справляется со своей работой в "Айнтрахте". Он действительно впечатлил меня, он очень ответственный. Уверен, он идеально подходит на роль главного тренера "Баварии" - приводит слова Хайнкеса Sportsmole.

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