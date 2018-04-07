Хайнкес прокомментировал чемпионство "Баварии"

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Хайнкес прокомментировал чемпионство "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в Бундеслиге.

"Тренер несёт ответственность в долгосрочной перспективе, но главные герои - это игроки. Они проделали отличную работу. В то же время я хочу поблагодарить и поздравить Карло Анчелотти, он замечательный тренер" - цитирует Хайнкеса Kicker.

Напомним, что "Бавария" стала чемпионом Германии в шестой раз подряд. | http://soccernews.ru

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