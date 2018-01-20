Хайнкес прокомментировал конфликт Хамеса и Руди

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал возникший на тренировке конфликт между Хамесом Родригесом и Себастьяном Руди.

"В этом и суть игры на тренировках - воспроизводится давление на футболистов, вызовы. Я прошу действовать агрессивно в ситуации, когда игроки остаются один на один. Пришло время заняться делом. Футбол - спорт для мужиков" - сказал Хайнкес.

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