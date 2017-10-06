Хайнкес прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"

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Хайнкес прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии по поводу назначения на пост наставника мюнхенской команды.

"Это не возвращение, а дружеская услуга. Я решился на это, потому что многим обязан "Баварии". Чувствую себя просто замечательно" - цитирует 72-летнего специалиста Kicker.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года. | http://soccernews.ru

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