Хайнкес прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии по поводу назначения на пост наставника мюнхенской команды.

"Это не возвращение, а дружеская услуга. Я решился на это, потому что многим обязан "Баварии". Чувствую себя просто замечательно" - цитирует 72-летнего специалиста Kicker.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года. | http://soccernews.ru