Хайнкес прокомментировал ничью с "Гертой"

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Хайнкес прокомментировал ничью с "Гертой"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии после матча 24-го тура немецкой Бундеслиги против "Герты".

"Несмотря на нулевую ничью, моя команда показала хорошее отношение к матчу. Мы были очень вовлечены в игру, особенно в первом тайме. Были хорошие моменты, которые мы не использовали. "Герта" очень хорошо оборонялась. Не могу винить свою команду. Это необычно, что мы не забили, но бывают такие дни" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Бавария" - "Герта". | http://soccernews.ru

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