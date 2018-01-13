Хайнкес прокомментировал победу над "Байером"

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Хайнкес прокомментировал победу над "Байером"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился эмоциями после матча 18-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера".

"Моя команда на протяжении большей части времени действовала тактически очень грамотно. Соперник был настроен на атаку, но я считаю, что мы очень хорошо оборонялись. Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. Это молодая, талантливая, жадная команда. Сегодня они доставили нам много хлопот" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Байер" - "Бавария". | http://soccernews.ru

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