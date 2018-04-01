Хайнкес прокомментировал победу над "Боруссией"

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Хайнкес прокомментировал победу над "Боруссией"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии после матча 28-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

"После международной паузы всегда трудно найти ритм. Однако нам удалось это сделать очень хорошо. Команда отлично провела все 90 минут. В первом тайме мы устроили представление. Мы продемонстрировали наше игровое и техническое превосходство" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Бавария" - "Боруссия Д". | http://soccernews.ru

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