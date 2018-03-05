Хайнкес прокомментировал победу над "Фрайбургом"

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Хайнкес прокомментировал победу над "Фрайбургом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии после матча 25-го тура немецкой Бундеслиги против "Фрайбурга".

"Зная о том, как играет дома "Фрайбург", этот результат можно назвать очень хорошим. Мы показали великолепную игру по всем параметрам. Мы умело действовали на опережение, когда было необходимо, отходили назад и успокаивали игру. Мы очень хорошо распределяли пространство на поле. С футбольной точки зрения, мы играли первоклассно. Я очень доволен командой, мы провели один из лучших матчей в сезоне" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Фрайбург" – "Бавария". | http://soccernews.ru

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