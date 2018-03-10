Хайнкес прокомментировал победу над "Гамбургом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подвёл итоги матча 26-го тура немецкой Бундеслиги против "Гамбурга".

"Мы хорошо начали, вошли в игру и очень быстро забили три гола. Соперникам трудно изменить результат, если мы дома ведём со счётом 3:0. Для меня было важно, чтобы команда не успокоилась и мы не предоставили "Гамбургу" никаких шансов. Это важно для следующих нескольких матчей, в том числе с "Бешикташем" на следующей неделе" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

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