Хайнкес прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес подвел итоги матча с "РБ Лейпцигом" (1:2).

"Стоит признать, сегодня нам противостоял великолепный соперник. Игроки "РБ Лейпциг" были очень агрессивны, много двигались, прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах. "РБ Лейпциг" победил заслуженно.

Бывают игры, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в защите" - приводит слова Хайнкеса сайт клуба.

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