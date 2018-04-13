Хайнкес прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники мюнхенской команде достался мадридский "Реал".

"Должен сказать, что это потрясающее противостояние, встреча гигантов, в хорошем смысле. Купить титул Лиги Чемпионов нельзя. Для победы нужны время и терпение" - приводит слова Хайнкеса Bild.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24-25 апреля, а ответные - 1-2 мая.

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