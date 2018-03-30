Хайнкес прокомментировал слухи о возможном уходе Левандовски

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о слухах про возможный уход форварда Роберта Левандовски.

"Я не знаю, о чем думают мои подопечные, но могу сказать, что у меня ни разу не возникало ощущения, что Левандовски хочет покинуть команду. Не стоит верить всему, что пишет испанская пресса" - приводит слова Ханкеса Tuttomercatoweb.

Напомним, что главным претендентом на Левандовски является "Реал".

Читайте также: Рамос и Роналду поддержали идею с трансфером Левандовски. | http://soccernews.ru