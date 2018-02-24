Хайнкес прокомментировал слухи о возможном уходе Левандовски из "Баварии"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что клуб не намерен расставаться с форвардом Робертом Левандовски.

"Вы интерпретировали этот факт по-своему. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что игрок сменил агента. Не знаю причин этого решения. "Бавария" - не тот клуб, который продает лучших футболистов. Лучшие остаются здесь. Не представляю, что Роберту предоставится шанс покинуть "Баварию" - приводит слова Хайнкеса AS.

Читайте также: Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу". | http://soccernews.ru