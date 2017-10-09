Хайнкес прокомментировал своё возвращение в "Баварию"

Новый наставник "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал своё возвращение на тренерский мостик мюнхенской команды.

"В последние годы у меня были предложения от европейских топ-клубов, но я решил, что не хочу возвращаться. После ухода из "Баварии" в 2013 году я не думал, что вернусь. Мне было важно, чтобы мой тренерский штаб пришёл вместе со мной. Понимаю, что будут сомневающиеся, но футбол изобрели не только что. Я знаю о нём парочку вещей. Я следил за ним. Мне нужно проанализировать ситуацию. Несмотря на сложности, уверен, что "Бавария" скоро покажет своё настоящее лицо. Хочу создать команду, где каждый работает за каждого и думает об успехе всего клуба" - сказал рулевой "Рекордмастер".

Напомним, что Хайнкес возглавил "Баварию" до окончания нынешнего сезона.

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