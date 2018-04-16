Хайнкес прокомментировал травму Видаля

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес поделился информацией о повреждении Артуро Видаля.

"Артуро поскользнулся и упал на тренировке. Ему сделали МРТ, у него повреждение колена, оно плохо разгибается. Ему потребуется небольшая артроскопическая процедура. Некоторое время он будет отсутствовать" - приводит слова Хайнкеса сайт клуба.

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