Хайнкес прокомментировал восстановление Нойера

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Хайнкес прокомментировал восстановление Нойера

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал ход восстановления вратаря Мануэля Нойера.

"Когда Нойер вернётся в строй, зависит от меня, врачей и самого Мануэля. Не нужно торопиться с заявлениями. Нойер здорово поработал на тренировке, он в отличной форме и настроен поехать на Чемпионат Мира. Сейчас всё выглядит позитивно, но пока нельзя говорить о его шансах. Ему нужно понять, когда нужно двигаться вперёд. Дело в том, что в прошлом к его чувствительной травме не всегда верно относились" - сказал Хайнкес.

Напомним, что 32-летний Нойер не играет с середины сентября прошлого года.

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