Хайнкес работает в "Баварии" без контракта

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что работает в клубе без договора.

"Что касается контракта, то зачем он мне? Для меня рукопожатие означает то же самое, особенно в случае с "Баварией". Когда поставлю подпись под контрактом? Возможно, это будет рождественский сюрприз или что-то в этом роде. Однако для меня это не столь важно" - приводит слова Хайнкеса твиттер Bayern & Germany.

Читайте также: Хайнкес раскритиковал Анчелотти. | http://soccernews.ru