Хайнкес раскритиковал Анчелотти

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Хайнкес раскритиковал АнчелоттиНаставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес раскритиковал своего предшественника на тренерском мостике самого титулованного клуба Германии Карло Анчелотти.

"Необходимо помнить, что Анчелотти не захотел подписывать второго нападающего высокого уровня. Он прямо об этом сказал... Найти же зимой достойную кандидатуру - не так легко, поэтому мне нужно будет правильно спланировать работу на межсезонье", - цитирует 72-летнего специалиста football.fr.

Напомним, Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии". | soccernews.ru

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