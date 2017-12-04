Хайнкес раскритиковал Анчелотти

Наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес раскритиковал своего предшественника на тренерском мостике самого титулованного клуба Германии Карло Анчелотти.

" Необходимо помнить, что Анчелотти не захотел подписывать второго нападающего высокого уровня. Он прямо об этом сказал... Найти же зимой достойную кандидатуру - не так легко, поэтому мне нужно будет правильно спланировать работу на межсезонье ", - цитирует 72-летнего специалиста football.fr.

Напомним, Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии". | soccernews.ru