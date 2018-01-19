Хайнкес раскритиковал Обамеянга

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Хайнкес раскритиковал Обамеянга

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес подверг критике форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Я критично отношусь к тому, что происходит с Обамеянгом. Клубы, которые хотят его приобрести, должны быть осторожны, ведь точно также он может поступить и с ними. Нельзя быть эгоистом и думать только о собственных целях. Нельзя забывать и о болельщиках. Я бы не стал покупать такого футболиста" - приводят слова Хайнкеса английские СМИ.

Напомним, что ранее Обамеянг был выведен из основного состава "Боруссии".

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