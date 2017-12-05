Хайнкес рассказал, как "Бавария" будет нейтрализовать Неймара

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил о важности нейтрализации нападающего ПСЖ Неймара.

Сегодня команды сыграют в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы должны решить вопрос нейтрализации Неймара всей командой. Я отлично знаю этого игрока и понимаю, как он строит свою игру. За последний год я часто смотрел матчи с участием "Барселоны". Неймар обладает очень сильным дриблингом, созидательной игрой и опасен перед воротами соперников", - сказал он.

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