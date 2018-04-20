Хайнкес рассказал о состоянии Нойера
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал возвращение Мануэля Нойера в общую группу.
"Думаю, что говорить о возвращении Нойера в стартовый состав преждевременно. Важно то, что мы все подошли к восстановлению Нойера правильно: доктора, физиотерапевты, сам Мануэль и я. Такая была наша главная цель" - приводит слова Хайнкеса FourFourTwo.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21