Хайнкес рассказал о состоянии Нойера

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Хайнкес рассказал о состоянии Нойера

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал возвращение Мануэля Нойера в общую группу.

"Думаю, что говорить о возвращении Нойера в стартовый состав преждевременно. Важно то, что мы все подошли к восстановлению Нойера правильно: доктора, физиотерапевты, сам Мануэль и я. Такая была наша главная цель" - приводит слова Хайнкеса FourFourTwo.

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