Хайнкес рассказал о восстановлении Нойера

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о восстановлении после травмы левой ноги вратаря Мануэля Нойера.

"Мы не оказываем на него никакого давления. Нет никаких временных рамок и крайних сроков. Я лично уверен, что Нойер успеет сыграть и за "Баварию", и за сборную на Чемпионате Мира. Тем не менее, решение о сроках возвращения будет принимать он сам совместно с медицинским штабом. Мануэль не может подвергать себя риску, и я не думаю, что он на это пойдёт. Конечно, мы поддерживаем связь с Нойером с тех пор как я здесь. Я знаю, что он продолжает работать над своей формой. Много раз встречал его вместе с физиотерапевтами. Проделываемая им работа просто невероятна" - приводит слова Хайнкеса AS.

Напомним, что 31-летний Нойер находится в лазарете с сентября из-за трещины в плюсневой кости.

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