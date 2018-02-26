Хайнкес рассказал об уникальности Мюллера

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал об уникальности нападающего своей команды Томаса Мюллера.

"Томас не только воодушевляет всех - он капитан, он популярная фигура на поле и за его пределами. Игрока такого типа, как Мюллер, нет во всей Европе. У него есть авторитет в команде, он не только часть "Баварии" и Мюнхена, но и всего региона. Здесь его дом, я не могу представить, что однажды он покинет клуб" - цитирует Хайнкеса Bild.

В этом сезоне 28-летний Мюллер сыграл за "Баварию" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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