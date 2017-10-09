Хайнкес рассказал, с кого "Баварии" следует брать пример

Новоиспеченный главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал, с кого его команде следует брать пример.

"Я следил за международным футболом последние несколько лет, и меня действительно впечатлил мадридский "Реал". Это модель, которой следует придерживаться", - цитирует наставника самого титулованного клуба Германии AS.

Напомним, Хайнкес прокомментировал свое возвращение в "Баварию". | soccernews.ru