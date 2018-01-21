Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"

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Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что стоимость футболиста не всегда является отображением его реального уровня.

"Манчестер Юнайтед" заплатил за Погба 105 миллионов евро. Но разве он играет на эту сумму? Некоторых игроков называют звездами, а им еще нужно многому научиться. Сегодня даже за 50 миллионов евро нельзя получить сформировавшегося игрока. Но если взять, к примеру, де Брюйне, то он является потрясающим футболистом. За него я бы отдал многое", - приводит слова Хайнкеса Goal.com.

В этом сезоне 24-летний Погба провел за "МЮ" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 11 результативные передачу.

Не пропустите: Погба намерен выбить новый контракт у "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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