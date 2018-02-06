Хайнкес: "Реал" может победить ПСЖ за счет своего опыта в Лиге Чемпионов"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что у мадридского "Реала" есть хорошие шансы над победу над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Думаю, что спад "Реала" это нормальное явление, так как недавно он выиграл Ла Лигу и два раза Лигу Чемпионов. При этом летом они продали Пепе, Морату и Хамеса. В клубе посчитали, что их смогут заменить молодые игроки. Но в команде всегда нужен баланс между молодежью и опытными футболистами.
Впрочем не стоит сбрасывать "Реал" со счетом. Их нельзя недооценивать. Они могут победить ПСЖ за счет своего опыта в Лиге Чемпионов", - приводит слова Хайнкеса Goal.com.
Матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. Ответный пройдет 6 марта.
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