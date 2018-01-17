Хайнкес: "Рибери и Роббена нельзя недооценивать"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что он по-прежнему рассчитывает на возрастных вингеров Франка Рибери и Арьена Роббена.

"Рибери и Роббена нельзя недооценивать. Они еще многому хотят научиться в футболе. Меня впечатлило то, как Франк работает, чтобы набрать форму. Я доверяю им", - цитирует Хайнкеса Kicker.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков истекают через полгода.

В этом сезоне 34-летний Рибери провел за "Баварию" 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На счету 33-летнего Роббена 3 мяча и 4 голевых паса в 19 поединках.

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