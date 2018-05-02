Хайнкес: "С "Реалом" мы играли без пяти ключевых игроков, но это не оправдание нам"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес назвал одну из причин поражения своей команды мадридскому "Реалу" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Всегда необходимо смотреть на общую картину двух игр. В первом матче через несколько минут после его начала мне пришлось заменить Роббена и Боатенга. Из-за этого нам стало намного сложнее. Мы потеряли пять игроков стартового состава, так что это повлияло на результат этих двух игр, но все мои игроки справились с задачей, так что это не оправдание", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес высказался о фаворите в финале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru