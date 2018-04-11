Хайнкес: "Севилье" придется больше атаковать"

тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что "Севилья" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов будет больше играть на атаку.

В первой встрече в Испании "Бавария" победила со счетом 2:1.

"Конечно, когда вы проигрываете дома со счетом 1:2, вам придется рисковать. Приходится рисковать в ответной игре. Нужно больше атаковать, что и сделает "Севилья". Но у нас есть свой игровой стиль и план. Мы будем его придерживаться всегда.

Все хотят выиграть Лигу Чемпионов. Тут собраны лучшие команды Европы. Конечно, это для нас главная цель. Мои игроки знают, что это ключевой отрезок сезона", - сказал он.

Ответная игра пройдет сегодня, 11 апреля.